Punti interrogativi sullo stato di attuazione del Pnrr a Sassari. Li mette Alessandra Corda, capogruppo di Sardegna Al Centro 20 Venti che, nell’ultimo consiglio comunale, una settimana fa, ha chiesto lumi con un’interrogazione all’assessore al Bilancio Giuseppe Masala.

L’esponente di minoranza risponde adesso con una nota: «Nella proroga concessa con decreto del capo del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, adottata di concerto con il Ragioniere generale dello Stato il 31 luglio 2026, compaiono solamente i due progetti relativi alla Ex Colonia Campestre per € 14,6 mln, lasciando fuori proroga i restanti progetti relativi agli € 7,4 milioni di euro destinati alla Diga del Bunnari, ed agli € 5 milioni per il nuovo Palazzetto dello Sport di via Kennedy».

La scadenza per la realizzazione delle opere era il 30 giugno di quest’anno e a Sassari, come in diverse città dello Stivale, ci sono stati dei ritardi, illustrati peraltro dall’esponente di giunta in Aula consiliare.

«La nostra interrogazione - spiega Corda - nasce dall’esigenza di fare chiarezza su una programmazione ereditata dalla precedente amministrazione civica. Non è una questione di polemica fine a sé stessa, ma di responsabilità amministrativa e trasparenza. Occorre distinguere ciò che è stato realizzato, ciò che è ancora in corso e ciò che necessita di interventi correttivi, indicando per ogni opera tempi, risorse e obiettivi verificabili».

«Il nostro obiettivo- conclude il comunicato- è evitare che ritardi, criticità o mancanza di programmazione possano tradursi in occasioni perdute per Sassari. Su queste opere continueremo a chiedere risposte concrete, perché le risorse del Pnrr devono trasformarsi in risultati effettivi per la città».

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