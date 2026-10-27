In occasione della Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali di Porto Torres, in via Balai e Ponte Pizzinnu, osserveranno l'orario continuato di apertura al pubblico per consentire ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari.

Sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre entrambi i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 17.30, senza interruzioni. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha disposto la sospensione temporanea degli interventi di riqualificazione ancora in corso nei cimiteri.

Per garantire la sicurezza dei visitatori e il decoro dei luoghi, dal 28 ottobre al 4 novembre inclusi sarà vietato l'accesso alle ditte esterne per l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile all'interno delle strutture cimiteriali. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la collocazione di fiori e la piantumazione di arbusti sulle sepolture individuali e nelle tombe di famiglia sono consentite, purché siano costantemente curati e non invadano né danneggino gli spazi adiacenti, una disposizione per preservare il decoro e la dignità dei luoghi dedicati alla memoria dei propri cari.

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