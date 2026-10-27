Via ai lavori di manutenzione straordinaria della strada vicinale “Sa Longherà”, una delle arterie del comune di Usini che si sviluppa per circa 1400 metri partendo dalla diramazione con la strada comunale della Nurra. L’ intervento prevede il completo ripristino della percorribilità attualmente fortemente compromessa, mediante il rifacimento della superficie stradale e la realizzazione di opera per la regimazione delle acque. Il progetto era stato avviato dalla precedente Amministrazione, proseguito con la nuova, e verrà completamente realizzato. La cifra impiegata è pari ad 200mila euro di fondi di bilancio. Tale opera viene realizzata in continuità con l’altro recente intervento sulla Strada “Serra Giuales” al fine di consentire la più facile percorrenza su territori di zone con forte attività agricola specializzata particolarmente in vigneti ed uliveti, strade del vino e dell’olio Usinese. Sono allo studio dell’Amministrazione Comunale altri interventi mirati al miglioramento della percorribilità in ambito rurale, aree dove insistono alcune aziende agricole e di allevamento.

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