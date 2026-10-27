Grave incidente questa mattina a Nule, nel nord Sardegna. Una donna di 78 anni è caduta nel vuoto dopo che la ringhiera del suo terrazzino al primo piano della sua casa in via Carlo Alberto, ha ceduto, facendola precipitare per strada.

La figlia ha dato l'allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elicottero del 118 e i carabinieri della Compagnia di Bono.

Le condizioni dell'anziana sono gravi e i medici stanno cercando di rianimarla per poi trasportarla all'ospedale.

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