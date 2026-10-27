Un intervento per valorizzare il patrimonio religioso e migliorare il decoro del centro storico. Il Comune di Bonnanaro ha aggiudicato i lavori per il restauro della facciata della chiesa di Santa Croce e il ripristino della pavimentazione di alcune strade del paese. L’appalto è stato affidato alla Ps Costruzioni Srl, con sede a Pozzomaggiore, che si è aggiudicata la procedura negoziata presentando un ribasso del 18,02% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso.

L’aggiudicazione definitiva è stata formalizzata con la determinazione del Servizio tecnico del 21 ottobre 2026, documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) L’intervento dispone di un finanziamento complessivo di 225mila euro, nell’ambito delle risorse destinate ai programmi integrati e ai piani di riqualificazione urbana.

Il progetto, approvato dalla giunta comunale nelle fasi di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, punta a intervenire sia sulla facciata della chiesa di Santa Croce sia sulla pavimentazione di alcune vie del centro storico.

L’obiettivo è contribuire alla conservazione dell’edificio religioso e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici, attraverso il recupero delle superfici e il ripristino delle strade interessate dai lavori.

L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione urbana sostenuto dalla Regione Sardegna attraverso lo scorrimento delle graduatorie del bando 2015 per i programmi integrati e i piani di riqualificazione urbana.

(Unioneonline/En.Ne.)

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