La nave Palinuro della Marina militare italiana impegnata nella “61° campagna d’istruzione 2025” approderà nel porto di Porto Torres, il 15 settembre prossimo, per accogliere a bordo ragazzi e ragazze, allievi della marina. L’imbarcazione partirà dallo scalo turritano nel pomeriggio del 17 settembre, per arrivare a La Spezia il 25 settembre. La comunicazione è giunta all’Associazione nazionale Marinai d’Italia di Porto Torres, presieduto da Aniello Annunziata, da parte del presidente, ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati.

A bordo saliranno gli allievi Giulia Campanini, Marta Cernigoi, Giulia di Giandomenico, Marta Morsilli, Matteo Maccioni, Lorenzo Corbilli, Martino Noja, Flavio Pannozzi, Vittorio Olmi, Alessandro Scarpa e Samuele Mosca. Ad accompagnarli vi saranno due delegati accompagnatori, Andrea Manini e Alessia Giuliani, e un rappresentante del gruppo Anmi di Porto Torres, designati dall’Amni nazionale, che fungeranno quale punto di riferimento e tramite con il comando della nave per tutta l’attività che svolgeranno a bordo.

