La parrocchia San Francesco ad Ittiri con il comitato di San Pasquale, presentano il programma dei festeggiamenti per in onore di San Pasquale Baylon. Sabato 26 luglio presso il parco di Missingiagu si comincia con l’animazione e giochi senza frontiere, sculture di palloncini e gonfiabili per bambini. Alle 22 il concerto dell’artista sarda Maria Luisa Congiu e a seguire dj Set. Sara presente area ristoro e cocktail. I festeggiamenti religiosi avranno inizio domenica 27 luglio presso la parrocchia di San Francesco, dove alle ore 18.30 è in programma la Santa Messa Solenne e processione accompagnata dalla Banda musicale Ittirese e dalla Banda musicale Canicattini Bagni- Siracusa con partenza dalla parrocchia di San Francesco, via Sassari, via Aldo Moro, via Segni, casa dall'obriere, corso Vittorio Emanuele, via IV Novembre, Via Marconi, corso Vittorio Emanuele, via Sassari, parrocchia San Francesco. All’evento parteciperanno i cavalli e i cavalieri dell'associazione Ippica Ittirese. In occasione della processione gli organizzatori invitano la popolazione ad indossare il costume tradizionale. L'evento è patrocinato dal Comune di Ittiri .

