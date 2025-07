Dalla Regione Sardegna un fondo da 15 milioni di euro per attuare una misura che prevede l’erogazione di incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei lavoratori precari.

L’intervento, promosso dagli assessorati regionale al Lavoro e al Bilancio, si svilupperà in tre anni: dei 15 milioni di euro stanziati, 3 milioni sono per il 2025, 6 milioni per il 2026 e altri 6 milioni per il 2027.

Nello specifico, la misura prevede l’erogazione di un incentivo pari al 50% della retribuzione lorda annua per l’assunzione di un tirocinante e per la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato di un lavoratore di età compresa tra 18 e i 35 anni.

Incentivo che sale al 65% per i lavoratori di età compresa tra 35 e i 50 anni e al 70% per gli over 50.

