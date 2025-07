Entrerà in vigore dal 1 agosto e fino al 31 ottobre, il servizio di sosta regolamentata sul litorale di Platamona, nel territorio comunale di Sorso, dove si prevede il pagamento dei parcheggi nelle aree comprese dalla prima discesa a mare sino alla nona, incluso il piazzale Lido, quello della Marina di Sorso e lo spazio davanti il ristorante La Risacca. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demelas la misura, pensata per rispondere alle esigenze di vivibilità e accessibilità in un periodo di maggiore affluenza, mira a garantire una gestione più efficace degli spazi pubblici e a valorizzare l’offerta turistica, nel rispetto delle diverse esigenze di residenti, visitatori e operatori del territorio. Il servizio prevede modalità di pagamento semplici e digitali, tariffe agevolate per residenti, lavoratori con sede lavorativa nelle zone di sosta a pagamento e proprietari di seconde case, oltre a forme di esenzione e abbonamenti mensili. Gli orari del servizio di pagamento dei parcheggi sono stabiliti dalle 8 alle 20 con una tariffa oraria di 1 euro e una tariffa giornaliera di 10 euro. Per la mezza giornata (dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20) il costo è di 5 euro. Il provvedimento ha fatto scatenare le polemiche dei tanti bagnanti abituali della zona. Per residenti e lavoratori, con sede lavorativa nelle zone di sosta a pagamento, mezza giornata costerà 2 euro, e una intera 4 euro, mentre per proprietari di seconde case nel territorio comunale: mezza giornata 4 euro e giornata intera 8 euro. Dal 1° al 10 agosto 2025, al fine di consentire a tutti i cittadini interessati di completare la procedura di richiesta per l’applicazione della tariffa agevolata, sarà temporaneamente possibile selezionare manualmente la categoria di appartenenza tramite l’apposito tasto "TT" presente sui parcometri. A partire da lunedì 11 agosto 2025, tale funzione sarà disabilitata: potranno usufruire della tariffazione agevolata esclusivamente le targhe correttamente registrate a seguito di istanza.

