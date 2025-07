Riunione della Commissione consiliare Cimiteriale del Comune di Alghero, convocata dal presidente Christian Mulas per discutere delle criticità nella gestione del campo santo. Presenti l’assessore Francesco Marinaro, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Giuliano Cosseddu e i rappresentanti dell’avvocatura comunale. Il presidente della commissione Mulas e il dirigente hanno posto l’accento su un nodo centrale: la società affidataria del servizio, vincitrice del bando pubblico, non starebbe rispettando le migliorie promesse in fase di gara.

«Il contratto prevede infatti una serie di interventi a supporto della gestione dei servizi cimiteriali ma a oggi, solo 5 delle 20 migliorie previste risultano effettivamente attuate», riferisce il presidente della Commissione. «L’Amministrazione ha già inviato più richiami formali alla società, sollecitando l’attuazione puntuale degli impegni contrattuali», è stato detto durante la riunione. Il presidente Mulas ha chiesto al dirigente di intensificare i controlli e intraprendere ulteriori azioni affinché l’azienda onori quanto stabilito nel contratto.

© Riproduzione riservata