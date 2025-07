Primo ritrovamento nel 2025 di un nido di tartaruga marina Caretta caretta nella Sardegna orientale. La scoperta è avvenuta nella notte del 23 luglio, a Cala Girgolu nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Ad accorgersene una coppia di turisti che, durante una passeggiata notturna, hanno notato una volpe depredare il nido: dopo aver verificato che si trattava di una deposizione di tartaruga, i turisti hanno immediatamente avvisato l'Area marina protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo.

A seguito della segnalazione, è stato organizzato un intervento tempestivo, che ha coinvolto il comando della base navale di La Caletta del Corpo forestale e la Guardia costiera. Presente sul posto anche Kira, una cagna addestrata alla ricerca dei nidi di tartarughe.

L'area di nidificazione è stata recintata per prevenire il calpestio da parte dei numerosi vacanzieri e per scongiurare il rischio di ulteriori attacchi da parte di predatori. Gli esperti dell'Amp hanno inoltre installato sensori per monitorare temperatura e umidità. Sarà installata una telecamera di sicurezza con trasmissione in diretta ai referenti dell'Amp, oltre a una copertura per prevenire intrusioni di gabbiani, cornacchie e altri predatori.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata