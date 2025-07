Aperta al traffico la rotatoria tra via Nino Giagu e via Pietro Nenni a Sassari. Lo snodo, che si trova sopra il Palaserradimigni, è inserito nel complesso del progetto da oltre 3 milioni e 400mila euro reso possibile grazie ai finanziamenti della Rete Metropolitana.

Stamattina, alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia, dell’assessore alle Infrastrutture della mobilità e al Traffico Massimo Rizzu, e del dirigente di Palazzo Ducale che segue le opere finanziate e progettate dalla Rete Metropolitana, Gianni Pisoni, sono state tolte le grate permettendo alle auto di provare la nuova viabilità. La struttura farà da cerniera tra via Giagu, lungo il tratto che costeggia l’ospedale Conti, e la parte bassa di via Nenni. L’opera, una volta conclusa, collegherà via Milano con via Luna e Sole attraversando via Vardabasso, via Giagu e la direttrice, che potrebbe ultimarsi per l’autunno, che si unirà con via Giuseppe Di Vittorio.

L’obiettivo è alleggerire il traffico intorno a Piazzale Segni.

«Non è che un primo passo - afferma il primo cittadino – ma è fondamentale per continuare a vedere realizzarsi la città di domani». Per l’assessore Rizzu «sarà fondamentale integrare questa nuova arteria nel sistema viario urbano, anche attraverso la realizzazione di adeguate connessioni con le nuove costruzioni a uso abitativo, direzionale e commerciale che sono sorte o che sorgeranno in quella zona».

© Riproduzione riservata