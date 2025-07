La Borgata di Maristella si prepara ad accogliere la Festa dell’Olio Evo, in programma il 10 agosto, un evento organizzato dall’Associazione EduEcoAgroMaris di Maristella con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, e la collaborazione di Coldiretti, Confagricoltura, Cia,Laore Sardegna e Anbi. Il programma si apre alle 18 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità civili e religiose. Dalle 18.30 prenderà il via una ricca serie di attività e degustazioni: stand dei produttori di olio extravergine d’oliva, spazi dedicati all’artigianato locale e giochi gonfiabili per bambini.Alle 19 si terrà un convegno sul tema: “L’olivo nella Bonifica Storica Algherese, opportunità e prospettive”, con la partecipazione di tecnici di Laore Sardegna, esperti del settore e rappresentanti delle organizzazioni agricole. La serata proseguirà alle 21.30 con uno spettacolo musicale e folkloristico dal vivo. Gran finale a mezzanotte con il momento “Tutti con gli occhi all’insù”, dedicato all’osservazione delle stelle nel cielo limpido di Maristella Durante tutta la manifestazione sarà presente il servizio di ambulanza a cura della Croce Blu di Sassari.

