Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Alghero per evitare furti nelle zone delle spiagge. Negli ultimi giorni, i militari hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari un uomo e una donna, ritenuti responsabili del possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli e un coltello.

I due sono stati fermati nei pressi di alcuni parcheggi in prossimità degli stabilimenti balneari, dopo che i carabinieri si erano insospettiti per alcune manovre anomale effettuate con l’auto. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di un coltello di medie dimensioni e diversi attrezzi da scasso, tra cui una chiave alterata potenzialmente in grado di aprire le portiere di autovetture parcheggiate. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Durante lo stesso servizio di controllo del territorio, i militari hanno rinvenuto in zone periferiche della città alcuni zaini, capi d’abbigliamento, attrezzatura sportiva e documenti vari, risultati rubati a turisti stranieri. Dopo una serie di accertamenti, i legittimi proprietari sono stati rintracciati. La refurtiva sarà restituita.

© Riproduzione riservata