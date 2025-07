Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è arrivato al capolinea. Il Tribunale di Milano ha infatti emesso la sentenza di divorzio congiunto.

Fedez, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e Ferragni, assistita dall'avvocata Daniela Missaglia, hanno siglato l'accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica.

Non è previsto alcun assegno di mantenimento per i bimbi, né assegno per Ferragni. Le spese scolastiche e sanitarie per i figli sono a carico di Fedez.

L'accordo – a quanto si apprende – è stato ritenuto adeguato dal Tribunale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata