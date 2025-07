Mercoledì 30 luglio alle ore 18, nella sede del Parco di Porto Conte a Casa Gioiosa, a Tramariglio, si terrà l’incontro “Detenuti al lavoro. Memorie di vita carceraria”, dedicato alle ex colonie penali di Tramariglio e dell’Asinara.

Promosso dal Parco Nazionale dell'Asinara e dall'Area marina protetta Isola dell'Asinara, in collaborazione con il Parco di Porto Conte, l’evento rientra nel progetto della Rete Metropolitana del Nord Sardegna “Azione Governance territoriale Marketing e promozione dell’Isola Asinara”, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi della detenzione e promuovere percorsi di reinserimento lavorativo per i detenuti, anche attraverso nuove forme di fruizione turistica e didattica. Durante l’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni penitenziarie e dei due Parchi, tra cui il Provveditore regionale Domenico Arena, le direttrici degli istituti penitenziari di Sassari e Alghero, e l’Avv. Eleonora Di Benedetto della Fondazione Severino. A seguire, la rappresentazione teatrale “Sogni di Libertà”, allestita nel Museo della Memoria Carceraria “G. Tommasiello” dalla compagnia “La Volpe Bianca”, che sarà poi replicata sull’Asinara. L’iniziativa segna l’avvio di un gemellaggio culturale tra i due Parchi e intende costruire protocolli operativi condivisi, favorendo la collaborazione tra enti, istituzioni e operatori culturali. Al centro: il recupero della memoria storica delle ex colonie penali come luoghi di legalità, cultura, formazione e reinserimento.

