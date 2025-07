Assegnati dalla procura della Repubblica di Sassari gli incarichi ai medici legali per valutare le ferite degli accoltellamenti avvenuti a fine giugno a Sennori.

La pm Lara Senatore ha investito i professionisti Francesco Serra e Angela Seddaiu del compito di esaminare le 5 persone ferite nella notte di quasi un mese fa ai margini della festa di San Giovanni Battista. Per quanto accaduto un ragazzo, il 18enne Alessio Tonzanu, arrestato e detenuto a Bancali, è indagato per i reati di tentato omicidio nei confronti di un 21enne, e per lesioni verso altri quattro giovani, di 25, 18 e 17 anni. Uno dei due 18enni è assistito e difeso dall’avvocato Simone Pisano mentre il 21enne, al momento ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è seguito dal legale Nicola Satta il quale ha scelto il dottor Salvatore Lorenzoni come consulente tecnico.

I due medici legali dovranno appurare, nel caso di quest’ultima vittima, se le ferite inferte, e il mezzo usato per procurarle, fossero idonei a provocare la morte. Per gli altri quattro dovranno valutare se le lesioni siano compatibili con il mezzo usato. Da comprendere anche se le ferite dell’indagato, difeso dagli avvocati Gianluigi Poddighe e Chiara Murgia, siano state comminate da terzi o autoprocurate.

I due medici avranno 60 giorni di tempo per presentare le proprie conclusioni.

© Riproduzione riservata