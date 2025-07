Il Sennori Folk Festival compie 20 anni e si conferma fra le più importanti e attese manifestazioni di musiche e tradizioni internazionali della Sardegna. La kermesse, già da qualche anno inserita nel cartellone mondiale del CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels) associazione istituita nel 1970 a Confolens in Francia, presente in più di 100 Paesi sparsi in tutti i Continenti e che collabora attivamente con l'UNESCO, prenderà il via il 31 luglio alle ore 18, con la parata dei gruppi folclorici per le vie di Sennori e la presentazione alle autorità che si terrà nell’aula consiliare del Municipio. Alla manifestazione, organizzata dall’Associazione folklorica Città di Sennori con il patrocinio del Comune di Sennori, parteciperanno i gruppi folklorici provenienti da Croazia (Ensemble Bosiljak), Germania (Balinger Danzensemble), Honduras (Associacion Zorzales de Sula), Spagna (Grupo de Danzas San Rafael Alcaria), Sardegna (Gruppo folk Tuffudesu di Osilo, Minifolk Città di Sennori e Gruppo Folclorico Città di Sennori). Il Festival entrerà nel vivo venerdì 1° agosto, con la serata di gala internazionale all’ex Cava di tufo, presentata da Maria Caterina Manca, con le esibizioni di tutti i gruppi e il finale di serata con il dj set di Niky Neon. Domenica 3 agosto alle ore 11 ci sarà il momento solenne della manifestazione, con la santa messa celebrata dal parroco di Sennori, don Giuseppe Marras, nella chiesa di San Biagio. Il Festival si chiuderà mercoledì 6 agosto con la parata dei gruppi per le vie cittadine, a partire dalle ore 19.30: il corteo festoso partirà da via Pirandello, e percorrerà via santa Vittoria, via Marconi, via Vittorio Emanuele, via Roma e via Cottoni. In questa edizione la manifestazione si sposterà anche nei paesi del circondario, facendo tappa il 2 agosto a Codrongianos, il 3 a Tempio Pausania, il 4 a Perfugas e il 5 agosto a Siniscola La Caletta.

