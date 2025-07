L’Università di Sassari scivola fuori dal podio degli atenei medi nella classifica Censis 2025/26. È al quarto posto e non più al terzo nella classifica delle università con popolazione studentesca compresa tra 10 e 20 mila iscritti. Il punteggio complessivo è di 88,8.

La precedono Trento, Udine e la Politecnica delle Marche affiancate al secondo posto, e Siena.

Nel comunicato si sottolinea che «il risultato pur segnando una lieve flessione rispetto all’anno precedente, testimonia la solidità del sistema universitario sassarese e la qualità diffusa dei suoi servizi e delle sue strutture».

Non è certo una novità il primato del primo posto assoluto ottenuto dal Corso di Laurea in Medicina Veterinaria nella classifica nazionale dei corsi magistrali a ciclo unico, davanti a Padova e Milano. Ma ripetersi è per certi versi più difficile.

«Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo, che premia il lungo lavoro di potenziamento compiuto dal Dipartimento e dall’Ateneo, anche grazie al fondamentale sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. Proprio quest’ultima ha investito oltre 1,7 milioni di euro nel rilancio dell’Ospedale Didattico Veterinario di Sassari, una struttura strategica non solo per la didattica, ma anche per l’assistenza e la ricerca clinica».

L'ateneo turritano evidenzia: «Nel mese scorso è arrivato il prestigioso accreditamento europeo da parte dell’EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education – che certifica la piena conformità della formazione veterinaria sassarese agli standard europei».

© Riproduzione riservata