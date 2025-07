A distanza di dieci anni dalla redazione (2015) del Pee- Piano di emergenza esterna – dello stabilimento di Versalis Spa di soglia superiore a rischio di incidente rilevante, la società partecipata di Eni, la Prefettura di Sassari ha provveduto ad aggiornare il documento relativo all’impianto situato nella zona industriale di Porto Torres. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti industriali e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

La Prefettura di Sassari che ha curato il Piano, con il coinvolgimento degli Enti competenti prevede, prima della sua adozione e d’intesa con il Comune di Porto Torres, l’avvio della procedura della consultazione pubblica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni (termine finale di pubblicazione in data 21 agosto 2025), durante i quali la popolazione può presentare proposte e richieste sulla pianificazione. In seguito si potrà procedere con la sperimentazione del Piano che avviene mediante esercitazioni che testano l’efficacia delle procedure di attivazione delle strutture ed Enti interessati alla gestione dell’emergenza e la capacità operativa delle componenti istituzionali.

© Riproduzione riservata