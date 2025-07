La comunità di Bono avrà la sua piscina comunale. Il Comune è beneficiario di 2 milioni e 209mila euro destinati alla realizzazione dell’impianto sportivo e all’acquisto degli arredi della comunità integrata comunale. Le somme provengono dall’assessorato regionale alla Programmazione e Bilancio guidato da Giuseppe Meloni, in base all’atto aggiuntivo del Programma di sviluppo territoriale sottoscritto dagli amministratori del Logudoro e Comunità montana del Goceano. «Un sentito ringraziamento all’esponente della giunta Todde per la celerità nell’espletamento delle procedure che hanno permesso di mettere a disposizione delle comunità coinvolte le risorse in tempi celeri», ha detto il sindaco Michele Solinas. La piscina sarà dotata di una copertura rimovibile che ne garantirà l’utilizzo durante tutto il corso dell’anno. Oltre all’utilità sportiva e sociale l’impianto garantirà un indotto economico alla comunità. Ulteriori risorse saranno destinate al completamento dei lavori e all’acquisto degli arredi della nuova casa di riposo comunale.

