Auto e furgone telonato a fuoco, questa mattina alle 5, a Ittiri.

I vigili del fuoco di Sassari, col supporto di un'autobotte, sono intervenuti nel centro del paese per spegnere il rogo.

Molto danneggiati i mezzi coinvolti e ora si indaga sulle cause di quanto accaduto. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i carabinieri.

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