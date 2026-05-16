il rogo
16 maggio 2026 alle 09:29
Ittiri, incendiati un furgone e un’auto: indagano i carabinieriVigili del fuoco in azione nel centro del paese
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Auto e furgone telonato a fuoco, questa mattina alle 5, a Ittiri.
I vigili del fuoco di Sassari, col supporto di un'autobotte, sono intervenuti nel centro del paese per spegnere il rogo.
Molto danneggiati i mezzi coinvolti e ora si indaga sulle cause di quanto accaduto. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i carabinieri.
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