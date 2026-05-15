Scattano i parcheggi a pagamento nel territorio comunale di Stintino, in contemporanea con l’accesso a numero chiuso della spiaggia La Pelosa.

Da oggi, 15 maggio, entra in vigore la sosta a pagamento nelle aree adiacenti all’arenile con numero contingentato a 1.500 presenze e il pagamento di un ticket d'ingresso. L'attivazione dei parcheggi coincide con l'avvio della stagione regolamentata, volta a tutelare il prezioso ecosistema costiero e a garantire una migliore gestione dei flussi.

Dal 15 maggio al 15 ottobre, la sosta è soggetta a tariffazione tutti i giorni, festivi inclusi, un sistema necessario a mettere ordine alla circolazione e alla sosta selvaggia. Il pagamento si effettua tramite i parcometri installati in loco (monete o carta) o comodamente tramite le app dedicate (EasyPark e simili).

L'accesso alla spiaggia resta a numero chiuso con prenotazione del posto sul sito ufficiale gestito dalla cooperativa Vosma che registra gli ingressi. La sosta del veicolo non garantisce l'ingresso all'arenile La Pelosa se non si è in possesso del QR code di prenotazione.

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