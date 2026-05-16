Rimosse le transenne davanti alla chiesa di Sant’Antonio Abate a Sassari.

Il Comune, con il settore Lavori Pubblici, e in accordo con la Soprintendenza, hanno liberato il tratto di via Aurelio Saffi davanti all’edificio sacro consentendo così un più agevole passaggio del traffico veicolare e pedonale.

Meno di due settimane fa l’intervento dei vigili del fuoco aveva interdetto la zona dopo una segnalazione avvenuta da parte della prefettura, dove si rimarcavano i segni di alcuni dissesti statici sui pilastri superiori e si contemplava la possibilità di un potenziale pericolo sulla tenuta.

Mario Dau, priore della Confraternita dei Servi di Maria che gestisce la chiesa, aveva più volte denunciato le condizioni critiche all’interno della struttura in cui, in alcune zone, sono visibili infiltrazioni e dove, talvolta, capita che piova vicino all’altare compromettendo anche le opere d’arte presenti.

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