Estate 2027. Questa è la nuova data fissata dal Comune di Sassari per ultimare i lavori di ampliamento a 6 mila posti del PalaSerradimigni. L'assessore comunale ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna ha spiegato: «Abbiamo ereditato una situazione già molto delicata, con due finanziamenti distinti che hanno reso il percorso amministrativo particolarmente complesso. La nuova fase di avvio dei lavori ha presentato difficoltà: dopo due gare andate deserte, l’appalto ha richiesto tempi più lunghi del previsto».

Opera davvero travagliata quella del palazzetto di Piazzale Segni. Il 21 dicembre 2016 la Giunta Sanna aveva approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica con i 4,3 milioni dei fondi Jessica, insufficienti per l'ampliamento, tanto che nel marzo 2020 la Regione Sardegna ha stanziato altri 6 milioni. Con ulteriori finanziamenti si è arrivati a 13 milioni e mezzo.

Il cantiere è stato aperto nel giugno 2020 ma è stato subito bloccato dal provvedimento interdittivo antimafia del Prefetto di Napoli nei confronti dell'impresa Ser.Co.Ge. Si è dovuto cambiare impresa, con tempi lunghissimi: i servizi di progettazione ed esecuzione all'Imperial, l’impresa romana esecutrice dei lavori per conto di Conpat Scarl, sono stati consegnati il 25 settembre 2024.

Si spera che la data dell'estate 2027 sia davvero quella giusta per l'ultimazione dei lavori, perché dalle ottimistiche e infondate previsioni iniziali del 2019, il termine è stato spostato quasi di anno in anno da ogni Giunta.

Resta poi il punto interrogativo sul ripristino delle palestrine del PalaSerradimigni, che ospitavano diverse società sassaresi di judo, lotta, pugilato e ginnastica: sono costrette da sei anni a girovagare in cerca di strutture alternative (purtroppo non sempre idonee) per continuare a svolgere l'attività sportiva.

© Riproduzione riservata