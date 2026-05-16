Auto e furgone in fiamme nella notte, nel centro cittadino di Ittiri.

Il rogo è scoppiato intorno alle 5, quando le lingue di fuoco hanno avvolto entrambi i mezzi parcheggiati vicini. Una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Sassari, col supporto di un'autobotte, è intervenuta tentando di limitare i danni, ma il fuoco ormai aveva distrutto la vettura e il furgone telonato.

Fortemente danneggiati i mezzi coinvolti, mentre sono al vaglio le cause dell’incendio e non si esclude l’atto doloso. Non si registrano feriti. Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi e le indagini sulle origini del rogo.

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