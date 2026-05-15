L'amministrazione comunale di Stintino riattiva anche quest’anno il collaudato servizio di trasporto gratuito che collega l'Aeroporto di Alghero con il borgo turistico nei periodi di spalla della stagione turistica. Un’iniziativa che si ripete con successo per potenziare i collegamenti extraurbani e agevolare gli spostamenti di residenti e turisti.

Proprio da oggi, 15 maggio, e fino al 31 riparte il servizio Navetta Gratuito (Comune di Stintino / Ferralis Viaggi). Mentre dal 1° giugno al 30 settembre verrà garantito il regolare servizio di linea operato da Sardabus; e dal 1° al 15 ottobre torna il servizio navetta gratuito a chiusura della stagione. Per chi viaggia nei periodi dal 15 al 31 maggio e dal 1° al 15 ottobre, con la navetta gratuita, gli orari delle corse sono i seguenti, con partenze dall’aeroporto di Alghero verso Stintino la mattina alle 10.50 e nel pomeriggio alle 14.30, mentre da Stintino la partenza è prevista la mattina, alle 12.10, e nel pomeriggio alle 16.30.

© Riproduzione riservata