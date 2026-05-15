Incidente stradale questa mattina ad Alghero, lungo la strada provinciale 55, nella zona di Tramariglio.

Intorno alle 10 un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, terminando la corsa in un’area particolarmente impervia.

Complesse le operazioni di soccorso: i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero hanno dovuto utilizzare tecniche SAF, speleo alpino fluviali, per raggiungere e recuperare in sicurezza il ferito, poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Le condizioni della persona coinvolta non sono state al momento rese note.

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