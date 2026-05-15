Lo sviluppo locale, il porto e il territorio, la pianificazione del futuro di Porto Torres attraverso il Puc e lo sviluppo della nautica e del turismo crocieristico.

Questi i temi al centro del convegno in programma sabato 16 maggio alle 7 presso la sala Filippo Canu, un incontro pubblico sul futuro economico e urbanistico della città. Il dibattito sarà guidato e coordinato da Emanuele Fancellu.

L'evento vedrà la partecipazione di amministratori locali, fra cui il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, regionali ed esperti del settore per fare il punto sulle strategie di crescita del territorio.

Gli interventi in programma:

Giansimona Tortu (Assessore comunale) spiegherà la centralità del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc) e leopportunità di sviluppo legate al turismo crocieristico.

L’ingegnere Alessio Hervatin farà un focus sul potenziamento e sull'importanza strategica della cantieristica navale, con particolare attenzione al segmento d'élite di yacht e mega yacht. L'assessore regionale Franco Cuccureddu illustrerà le linee d'azione della Regione Sardegna per il rilancio integrato di turismo, artigianato e commercio.



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