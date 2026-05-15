«Il piano regionale prevede la manutenzione straordinaria degli alloggi che nel tempo hanno accumulato criticità non più rinviabili, come nel caso degli edifici a Porto Torres, al di là delle risorse ingenti, 300 milioni di euro per tutti gli alloggi dell’Isola di Area, quello che è importante sottolineare è che abbiamo cambiato l’approccio al tema. Parlare di case popolari significa prima di tutto parlare di persone e di città, con l’obiettivo di creare le condizioni per migliorare la vita quotidiana dei nuclei familiari particolarmente vulnerabili».

L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha inaugurato questa mattina, nel quartiere Villaggio Satellite di Porto Torres, i primi cantieri inseriti nel programma straordinario RonnovArea per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Area.

Gli interventi, per un valore di circa 1 milione di euro, interessano ben 42 appartamenti in via Piemonte (civici 5-7) e via Veneto (civico 1), sui quali sono previste, tra le altre, opere di risanamento della facciata con sostituzione dei mattoni danneggiati; interventi sull’impianto idrico fognario; sostituzione delle finestre e del portone d’ingresso del vano scale, sostituzione di alcuni infissi; rifacimento della impermeabilizzazione della copertura e rifacimento dei balconi.

L’esponente della giunta Todde è intervenuto insieme al sindaco Massimo Mulas e a Roberto Ginesu, responsabile territoriale di Area che ha spiegato in dettaglio gli interventi. «Porto Torres è una città strategica per l’Isola, sono convinto che anche interventi di questo tipo possano concorrere all’accrescimento del potenziale per cambiare la percezione che cittadini e cittadine hanno della città. Crediamo in questo progetto - sottolinea Piu - perché la casa non è solamente un bene materiale, ma è il pilastro fondamentale della dignità umana, il luogo in cui si costruisce la sicurezza familiare e il presidio di coesione sociale della nostra comunità. Le politiche abitative - conclude - rappresentano una leva strategica per la rigenerazione urbana e per il rafforzamento della coesione sociale».

A breve sono previsti ulteriori lavori su altri appartamenti grazie ai fondi d’importo pari a 980mila euro. L’accordo quadro RinnovArea è il primo intervento attuativo del Piano straordinario di interventi per la riqualificazione delle case popolari di proprietà di Area. La cura e il miglioramento nella gestione del patrimonio edilizio da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa si realizzerà attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto il territorio regionale.

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