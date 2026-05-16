Quattro spiagge sul podio per il comune di Sorso. Gli arenili della Marina di Sorso e della 4ª, 5ª e 7ª discesa a mare conquistano anche per il 2026 la Bandiera Blu con un riconoscimento che certifica acque eccellenti e ottimale gestione ambientale della fascia costiera.

Giovedì scorso, a Roma, nella sala convegni del Cnr, la Fee (Foundation for Environmental Education) ha reso nota la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2026, con le località marine e lacustri che si distinguono per eccellenza ambientale sulla base dei parametri di valutazione di pulizia delle acque, gestione dei rifiuti, aree verdi, presenza di piste ciclabili, servizi sulle spiagge e nel comune. Alla cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti, in rappresentanza del Comune di Sorso, ha partecipato il consigliere Emiliano Zappino, presidente della Commissione Ambiente.

«Il riconoscimento ottenuto conferma la qualità del lavoro portato avanti in questi anni sul fronte della tutela ambientale, della valorizzazione del litorale e della gestione sostenibile del territorio - afferma il consigliere Zappino - . La conferma delle quattro Bandiere Blu rappresenta il risultato concreto di una programmazione attenta, costruita nel tempo attraverso interventi, servizi e scelte amministrative coerenti con gli elevati standard richiesti a livello internazionale. Si tratta di un traguardo importante -aggiunge il consigliere- che premia l’impegno dell’Amministrazione comunale, degli uffici, degli operatori e di tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla cura e alla qualità del nostro territorio. Allo stesso tempo, questo riconoscimento non deve essere considerato un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso di crescita, sostenibilità e valorizzazione della nostra costa e dell’intero patrimonio ambientale di Sorso».

© Riproduzione riservata