Il Consiglio di Stato conferma la condanna di Esso italiana srl, società dell’area industriale di Porto Torres, quale responsabile della contaminazione di idrocarburi alifatici provocata nell’area della Butan gas spa, inquinamento derivante da sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi dello stabilimento. La sentenza respinge il ricorso proposto da Esso contro la decisione del Tar per la Sardegna, che riteneva legittima la determinazione della Città Metropolitana, ex Provincia di Sassari, con cui si individuavano i responsabili dei veleni finiti nella falda acquifera all’interno del sito di interesse nazionale.

Il ricorso era stato presentato anche nei confronti del Comune di Porto Torres, rappresentato da Fabrizio Bionda, dalla Regione Sardegna e Arpas, dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, rappresentata dall’avvocatura di Stato, oltre alla Butan gas difesa dai legali, Luca Prati ed Elisabetta Scotti, e contro Eni Rewind difesa dai legali Stefano e Francesco Grassi. Esso srl, rappresentato dalle avvocata Francesca Angeloni, Gaia Gelera ed Emanuela Cocco, ha gestito un deposito costiero di carburanti dal 1957, dismesso nel 2000.

Nel corso della caratterizzazione dell’area Butan gas, eseguita nel 2010, è stata rilevata la contaminazione da idrocarburi leggeri e pesanti nel suolo profondo, fino a 9,5 metri dal piano campagna, oltre alla presenza di idrocarburi più leggeri dell’acqua che si accumulano sulla superficie della falda. Butan gas si è sempre dichiarata estranea all’inquinamento, comunicando l’assenza di perdite dai propri serbatoi di gasolio da riscaldamento nel proprio stabilimento. Nel 2017 la Provincia di Sassari aveva avviato il procedimento che individuava tra i responsabili della contaminazione della falda in 16 siti, fra cui Esso srl.

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