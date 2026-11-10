Due ore di spettacolo, divertimento, ilarità e applausi. Teatro Civico di Sassari gremito per "Tuttu s'acconza", la commedia teatrale in sassarese presentata dal Comune di Sassari in collaborazione con l’Istituto di Studi e Ricerche "Camillo Bellieni. Sono stati coinvolti come attori una parte degli allievi che dal mese di dicembre 2025 hanno frequentato centocinquanta ore di laboratorio di teatro in lingua sassarese.

La sceneggiatura è stata scritta da Mario Lucio Marras, e riadattata da Roberta Tola affinché tutti i partecipanti potessero avere una parte, poiché le adesioni sono state tantissime.

La curiosità del pubblico si è concentrata fin da subito su uno spaccato autentico di una dimensione domestica tipica degli anni Cinquanta, delineando con emozione e brio una quotidianità fatta di vivaci e genuini screzi casalinghi. Al centro delle vicende si collocano i classici e spassosi conflitti generazionali tra la mentalità tradizionalista dei genitori e le aspirazioni moderne dei figli, restituendo l'immagine di un nucleo caloroso e unito dove ci si confronta animatamente ma nel segno di un affetto profondo.

Come ha evidenziato dal palco la presidente dell’Is.Be, Maria Doloretta Lai: «Il teatro, così come la musica, sono strumenti che facilitano una trasmissione della lingua molto più immediata, ma che soprattutto permettono un passaggio non solo intergenerazionale, ma fatto di emozioni fortissime che rimangono nel cuore».

La replica andrà in scena il 19 novembre alle 19.30, sempre a Palazzo di Città. L'iniziativa si inserisce all'interno del più ampio progetto "Lu Sassaresu: un'isthoria ippiziari", attività finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di Sassari.

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