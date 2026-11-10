Sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di riqualificazione dell'area dell'ex mattatoio comunale di Bonorva. Un progetto voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo D’Agostino, inseguito che da diversi anni, che prevede un intervento di efficentamento energetico e recupero degli edifici e che permetterà di riqualificare un'area molto estesa creando delle strutture al servizio della Comunità. Nascerà, infatti, un centro servizi polivalente, con depositi, laboratori e locali per la promozione e valorizzazione delle attività culturali e tradizionali del paese. Un nuovo spazio per le iniziative per i giovani, con progetti e percorsi formativi, ma anche luoghi per organizzare eventi e spettacoli legati alle tradizioni del paese. All'interno dell'edificio si prevedono lavori di ripristino e riqualificazione degli ambienti, spazi molto ampi per ospitare associazioni e gruppi di lavoro. Il progetto, del valore di 300 mila euro e finanziato dalla Programmazione Territoriale, dovrebbe essere concluso entro il mese di febbraio 2027.

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