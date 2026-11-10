Oltre 415mila euro in tre anni per potenziare i servizi della polizia locale di Alghero. È quanto previsto dal provvedimento della Regione Sardegna che stanzia complessivamente 6 milioni di euro nel triennio 2026-2028 a favore di 14 Comuni dell’Isola, tra cui la Riviera del Corallo.

Per Alghero il finanziamento ammonta a circa 138mila euro all’anno. A commentare positivamente la misura è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che sottolinea l’importanza di garantire risorse adeguate a una città caratterizzata da un territorio particolarmente esteso, dalla presenza di infrastrutture strategiche e da una forte vocazione turistica.

«Alghero è una città con un territorio comunale molto vasto e caratteristiche che richiedono un'attenzione particolare nella gestione dei servizi. La presenza del porto, dell’aeroporto, della sede universitaria e la forte vocazione turistica rappresentano una grande ricchezza per la nostra comunità, ma comportano anche esigenze importanti nella gestione della viabilità, nel presidio del territorio, nella tutela del decoro urbano e nella qualità dei servizi offerti a cittadini e visitatori», afferma Di Nolfo.

Il riparto regionale tiene conto di diversi parametri, tra cui la popolazione residente, l’estensione territoriale e le funzioni sovracomunali svolte dalle amministrazioni, riconoscendo così le differenti necessità dei territori.

Di Nolfo richiama quindi l'attenzione sulla necessità di tradurre le risorse stanziate in benefici concreti per la comunità. «Come unico rappresentante di Alghero in Consiglio regionale, ritengo fondamentale che queste specificità trovino attenzione nelle politiche regionali e si traducano in risposte concrete. Investire nei servizi significa migliorare la vivibilità della nostra città, garantire maggiore attenzione ai suoi spazi pubblici, garantire a lavoratori e lavoratrici il giusto sostegno e rispondere alle esigenze quotidiane di chi vive la città e il suo territorio».

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