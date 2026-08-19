Incidente a Trepy, accertamenti della squadra mobile di Sassari nella villa di Baja SardiniaMigliorano intanto le condizioni dell’attaccante del Cagliari, nel pomeriggio la conferenza stampa al Santissima Annunziata
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Accertamenti della squadra mobile di Sassari sull’incidente che ha portato al ricovero in ospedale al Santissima Annunziata del giocatore del Cagliari Yael Trepy.
L’episodio, come noto, si è verificato nella giornata di domenica nella piscina di un’abitazione privata di Baja Sardinia, dove Trepy si trovava in compagnia di alcuni amici e compagni di squadra.
Secondo quanto ricostruito, l’incidente si sarebbe verificato nel punto in cui la piscina è alta circa due metri.
Al momento gli agenti stanno effettuando accertamenti proprio a Baja Sardinia per appurare le circostanze dell’episodio, e dunque le operazioni di soccorso, chi si trovasse al momento dell’incidente all’interno della villa, le caratteristiche della piscina.
Nel frattempo migliorano le condizioni dell’attaccante del Cagliari, che ieri si è risvegliato dal coma farmacologico indotto.
Nel pomeriggio all’ospedale Santissima Annunziata è stata convocata una conferenza stampa per fornire un aggiornamento sulle condizioni cliniche del giocatore. Saranno presenti il dg dell’AOU di Sassari Serafino Ponti, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, la direttrice del reparto di terapia intensiva Stefania Milia.