Grande emozione nella Club house del Tennis club Porto Torres dove ha fatto tappa la Coppa Davis, la famosa "insalatiera d'argento" , il trofeo più ambito del tennis mondiale a squadre, protagonista del Trophy Tour 2026. Conquistato dalla Nazionale italiana di tennis, negli anni 2023-2024-2025, reduce da una straordinaria stagione che ha riportato l’Italia ai vertici del tennis internazionale, il trofeo sarà esposto al pubblico gratuitamente nella Club House del circolo del TcPorto Torres, in viale delle Vigne, dalle 14 di sabato 3 ottobre alle 13 di domenica 4 ottobre.

La Federazione Italiana Tennis e Padel, infatti, ha scelto la società turritana, che si fregia di riconoscimenti di eccellenza, come una delle tappe del Davis Cup Trophy Tour che dal 1900 porta il celebre trofeo in circoli, piazze e luoghi storici d'Italia.

Ad accogliere il trofeo i tanti soci del circolo, i componenti del direttivo e il presidente del Tc turritano, Stefano Caria. Una emozione unica che supera i confini delle singoli regioni e raggiunge anche la Sardegna, nei circoli tennistici di Tempio, Porto Torres, Iglesias, Nuoro, Cagliari.

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