Putifigari accoglie Giuseppe Lombardo, nuovo capitano dei carabinieriLa sindaca Contini: «La presenza dell’Arma è da sempre punto di riferimento fondamentale per la nostra gente»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La sindaca di Putifigari, Antonella Contini, accoglie in Municipio il nuovo capitano dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Lombardo, alla presenza del parroco don Francesco Tavera e del maresciallo della Stazione locale Salvatore Pirisi. Il saluto presso la sede del Comune di Putifigari, dove si è tenuto un incontro istituzionale di particolare rilievo per l’intera comunità.
La visita ufficiale testimonia il forte legame e la stretta sinergia tra le istituzioni civili, religiose e le forze dell’ordine che operano quotidianamente sul territorio. Durante il colloquio, svoltosi in un clima di profonda cordialità e reciproca stima, si è ribadita l’importanza della collaborazione tra le diverse componenti della comunità per la tutela della sicurezza, della legalità e del benessere dei cittadini.
«È un onore dare il benvenuto a Putifigari al nuovo Capitano», ha dichiarato la sindaca. «La presenza dell’Arma dei Carabinieri è da sempre punto di riferimento fondamentale per la nostra gente. Insieme a Don Francesco e al nostro Maresciallo, continuiamo a coltivare quel senso di coesione e vicinanza alle famiglie e ai giovani che da sempre contraddistingue il nostro paese. Al Capitano vanno i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza.»L'incontro si è concluso con il rinnovo del comune impegno a lavorare fianco a fianco al servizio del territorio e dei suoi abitanti.