La sindaca di Putifigari, Antonella Contini, accoglie in Municipio il nuovo capitano dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Lombardo, alla presenza del parroco don Francesco Tavera e del maresciallo della Stazione locale Salvatore Pirisi. Il saluto presso la sede del Comune di Putifigari, dove si è tenuto un incontro istituzionale di particolare rilievo per l’intera comunità.

La visita ufficiale testimonia il forte legame e la stretta sinergia tra le istituzioni civili, religiose e le forze dell’ordine che operano quotidianamente sul territorio. Durante il colloquio, svoltosi in un clima di profonda cordialità e reciproca stima, si è ribadita l’importanza della collaborazione tra le diverse componenti della comunità per la tutela della sicurezza, della legalità e del benessere dei cittadini.

«È un onore dare il benvenuto a Putifigari al nuovo Capitano», ha dichiarato la sindaca. «La presenza dell’Arma dei Carabinieri è da sempre punto di riferimento fondamentale per la nostra gente. Insieme a Don Francesco e al nostro Maresciallo, continuiamo a coltivare quel senso di coesione e vicinanza alle famiglie e ai giovani che da sempre contraddistingue il nostro paese. Al Capitano vanno i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza.»L'incontro si è concluso con il rinnovo del comune impegno a lavorare fianco a fianco al servizio del territorio e dei suoi abitanti.

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