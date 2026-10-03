Cittadinanzattiva ritorna a Sassari: l'ex presidente del Consiglio Maurilio Murru alla guidaTra gli obiettivi indicati dalla segretaria Mandorino: tutela dei diritti, cura dei beni comuni e una mappatura delle priorità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cittadinanzattiva ritorna a Sassari. Stamattina, in un incontro all’hotel Da Vinci, il movimento civico nazionale, fondato nel 1978, ha costituito l’assemblea territoriale nominando come coordinatore Maurilio Murru, ex presidente del consiglio comunale nella scorsa consiliatura. L’organizzazione di volontariato, e apartitica, riprende così l’azione nel capoluogo turritano, dopo un intervallo di qualche anno, lasciando inalterati i principi base.
«La tutela dei diritti dei cittadini», li elenca Anna Lisa Mandorino, segretaria generale dell’Ente del terzo settore, «la cura dei beni comuni, dalla scuola alla sanità alla giustizia, e il supporto delle persone in condizioni di fragilità. L’azione», continua Mandorino, «consiste nell’intercettare i bisogni dando supporto pratico ma offrendo anche un atteggiamento propositivo nei confronti delle istituzioni». La stessa segretaria traccia la prima direzione da intraprendere per il neo coordinatore: «Fare una mappatura delle priorità». Presente anche Raffaele Soddu, segretario per la Sardegna dove Cittadinanzattiva opera a Cagliari, Oristano, Calasetta, e adesso Sassari.