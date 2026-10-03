Il Consiglio comunale di Nulvi ha approvato all’unanimità le linee programmatiche di mandato 2026-2031 illustrate dal sindaco Mario Salvatore Latte. Il documento (pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), votato con 12 voti favorevoli, definisce le principali priorità dell’amministrazione per i prossimi cinque anni.

Al centro del programma ci sono la manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico, con interventi su strade urbane e rurali, edifici comunali, illuminazione e spazi pubblici. Per la viabilità rurale sono previsti interventi per complessivi 850 mila euro, mentre per la “Strada dell’Anglona” il sindaco ha annunciato uno stanziamento di 6,5 milioni di euro.

Particolare attenzione è riservata al recupero del palazzo comunale, del complesso di Santa Tecla, dell’ex mattatoio e dell’ex mercato, oltre alla prosecuzione degli interventi già finanziati nel centro storico. Previsti anche nuovi lavori di asfaltatura per circa 250 mila euro e il progressivo passaggio dell’illuminazione pubblica al Led.

Sul fronte sociale il programma punta sul sostegno a famiglie, anziani, giovani e persone con disabilità, attraverso assistenza domiciliare, servizi educativi, doposcuola, centri estivi, inclusione e nuove opportunità di partecipazione. Ampio spazio anche a scuola e cultura, con la valorizzazione della biblioteca, borse di studio, sostegno ai progetti scolastici e il progetto del Museo del Candeliere nell’ex convento di San Bonaventura.

Tra le priorità figurano inoltre agricoltura, ambiente, sport e associazionismo. Sul turismo, l’amministrazione punta soprattutto sulla valorizzazione di Sa Essida de Sos Candhaleris, con l’obiettivo di rafforzarne la conoscenza anche fuori dalla Sardegna e avviare il percorso per l’inserimento nel registro dei grandi eventi identitari.

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