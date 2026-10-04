Anche Sassari festeggia il Patrono d’Italia, San Francesco di Assisi. Emozionante celebrazione, ieri nella Cattedrale di San Nicola, per ricordare gli 800 anni del “Transito” del santo, scomparso il 3 ottobre 1226 nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, nella città umbra. A officiare la cerimonia è stato l’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, mentre il sindaco, Giuseppe Mascia, al termine della preghiera, ha acceso la lampada votiva dedicata al santo. Durante la celebrazione sono stati ricordati i momenti del Transito, attraverso le letture bibliche, e quelle dall’opera di Fra Tommaso da Celano, autore di una biografia sulla vita del Santo, scritta tra il 1228 e il 1230. Ad accompagnare l’occasione di ieri, molto partecipata dai fedeli, anche la Corale Polifonica San Francesco d’Assisi, Corale Laudate e Benedicite e il Coro di San Pietro in Silki. Presente anche la prefetta Carla Di Quattro.

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