Thiesi rivive la rivolta antifeudale dell'Ottocento, nella Giornata del ricordo, con l’iniziativa “Ammentende S’annu de S’atacu”, il giorno dell'attacco, in programma martedì 6 e venerdì 9 ottobre. Per l’occasione l’amministrazione comunale organizza due eventi dedicati alla memoria del 6 ottobre del 1800, a partire dalle 10.30 nella scuola media di Thiesi, giornata di ricordo storico con gli studenti attraverso l’incontro con il professore Salvatore Ferrandu.

Si tratta dell'eccidio perpetrato il 6 ottobre del 1800 dalla Regia Armata sarda con l'aggiunta di banditi arruolati con la promessa dell'amnistia su ordine di Giuseppe Benedetto di Savoia, Conte di Moriana. Venerdì 9 ottobre alle 19 una passeggiata itinerante nel rione e Sos Cavaglieris di corso Vittorio Emanuele per scoprire la storia e gli aneddoti a cura del professore Salvatore Ferrandu, con la partecipazione della compagnia teatrale “A Contu Nostru”. La passeggiata attraverserà le zone del paese coinvolte negli eventi del 6 ottobre 1800 e sarà accompagnata da intermezzi musicali.

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