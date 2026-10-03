La comunità di Porto Torres è profondamente sconvolta per la tragica morte di Emanuele Sorci, l'operaio di 51 anni deceduto dopo un incidente stradale sulla ex statale 131, la strada che collega Sassari al centro turritano. L'ultimo saluto lunedì 5 ottobre alle 11.30, nella Basilica di San Gavino dove si svolgeranno i funerali.

L'uomo, ex dipendente Vinyls, a bordo della Nissan Qashqai si è schiantato contro il guardrail, venerdì mattina, intorno alle 12.30 al chilometro 222, all'altezza del sito di Monte D'Accoddi. Un impatto violento che gli ha procurato gravi traumi. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico è morto nel pomeriggio di ieri a causa delle gravissime condizioni. Le indagini in corso dovranno accertare la esatta dinamica e le ragioni per cui il giovane ha perso il controllo del mezzo.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, e a stringersi attorno alla famiglia di Sorci, è anche la società sportiva di calcio, un affetto rivolto al preparatore dei portieri Giovanni Casali, «per la dolorosa perdita del cognato». Per gli amici «Emanuele era un uomo dal cuore grande». Lascia moglie e due figlie.

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