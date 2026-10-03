Il borgo marinaro di Stintino ha accolto un gruppo di visitatori e operatori provenienti dall’Argentina, segnando un importante traguardo per le politiche di destagionalizzazione turistica del territorio. La visita rappresenta il risultato concreto del lavoro svolto nell'ambito del progetto di destinazione "Stintino Low Season" e delle intense attività di promozione realizzate durante le principali fiere turistiche internazionali. Un percorso strategico curato per conto dell'Amministrazione comunale dalla società Menti Vaganti, mirato a far conoscere le eccellenze del territorio sardo al di fuori dei tradizionali flussi estivi.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare l'anima più autentica di Stintino, mettendo al centro la sua identità di borgo di pescatori, la sua storia, la cultura gastronomica e le tradizioni della comunità locale. Accogliere una delegazione internazionale in questo periodo dell'anno conferma la bontà del progetto "Stintino Low Season" e dimostra come il borgo possa essere una destinazione attrattiva 365 giorni all'anno. Il turismo fuori stagione si conferma così una risorsa strategica per l'economia locale, capace di offrire ai visitatori un'esperienza più intima, sostenibile e autentica. Durante la giornata di ieri, gli ospiti argentini sono stati accompagnati in un percorso alla scoperta dei luoghi simbolo del borgo, delle sue radici legate al mare e alla pesca e delle sue bellezze paesaggistiche. L'amministrazione comunale e la comunità di Stintino danno il benvenuto alla delegazione argentina, con l'auspicio che questo incontro sia il primo di una lunga serie di scambi turistici e culturali con il Sud America.

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