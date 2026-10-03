il caso
03 ottobre 2026 alle 13:24
Sassari, gli agenti delle Volanti ritrovano il busto rubato di Enrico CostaIl simulacro era sparito dalla tomba nel cimitero monumentale: individuato sotto un cavalcavia
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Ritrovato il busto di Enrico Costa, rubato nei giorni scorsi dal Cimitero Monumentale di Sassari.
A intervenire, su segnalazione di una cittadina, sono stati gli agenti delle Volanti che l’hanno rinvenuto sotto il cavalcavia, sulla strada statale 127 bis in direzione di Sassari.
Ieri era stato lanciato l’allarme per la scomparsa del manufatto in bronzo dalla tomba del celebre scrittore, giornalista e archivista sassarese.
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