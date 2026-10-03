Frequentato da pregiudicati e teatro di un recente accoltellamento: il questore di Sassari ha chiuso un bar della Pietraia, ad Alghero, «per motivi di ordine e sicurezza pubblica».

Tutto è iniziato dalla segnalazione del personale sanitario del pronto soccorso dell’Ospedale Civile, dove si era presentato un uomo con gravi lesioni all’addome causate da un’arma da taglio. Le indagini degli agenti del commissariato di Alghero sono riusciti a ricostruire minuziosamente la dinamica dei fatti e a individuare l'autore dell'aggressione, ora accusato di tentato omicidio.

Dalle indagini è emerso che nonostante la gravità dell’episodio, che si era consumato nel bar davanti a numerosi testimoni, nessuno dei presenti ha provveduto ad allertare i soccorsi medici o a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

I successivi controlli svolti dalle pattuglie in servizio di Volante, hanno confermato che il locale continuasse a essere un abituale punto di ritrovo per individui con molteplici precedenti penali e di polizia.

Alla luce degli elementi emersi, su proposta del commissariato il questore di Sassari ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale.

(Unioneonline)

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