La Giunta di Porto Torres ha riconosciuto due colonie feline presenti nel territorio comunale, gatti liberi che vivono stabilmente in alcune vie della città. In particolare, nel rispetto del Regolamento comunale per la tutela, detenzione e conduzione degli animali, l’esecutivo ha identificato le colonie esistenti in via della Cultura, angolo via Rocco Chinnici, a seguito di formale istanza da parte di una donna residente, con l’obiettivo di contrastare il randagismo ormai dilagante, attraverso la limitazione delle nascite, così da garantire anche un ambiente sano e confortevole per gli animali e per le persone che vi risiedono, oltre ad assicurare una maggiore tutela del benessere animale. La colonia è composta da 35 animali, di cui 22 di sesso maschile e 13 di sesso femminile. Un’altra colonia è stata individuata e riconosciuta tra corso Vittorio Emanuele (civico 120) e via Azuni, formata da 7 gatti, di cui 3 di sesso maschile e 4 di sesso femminile. Tale procedura rappresenta il presupposto per la predisposizione dei piani di sterilizzazione da parte della Assl territorialmente competente.

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