«Perdiamo un marinaio dalle innate doti umane. Persona sensibile, umile e sempre disponibile. Ci stringiamo ai familiari in questo tragico momento. Buon vento Maurizio». Parole di cordoglio espresse dalla Lega Navale italiana sezione di Castelsardo per la morte del medico dentista, Maurizio Molfino, 70 anni originario della Lombardia ma residente da circa quattro anni a Lu Bagnu, frazione di Castelsardo.

Il tragico frontale alla vigilia di Ferragosto, sulla strada provinciale 15 Castelsardo-Tergu, poco dopo le 17, quando il settantenne in sella alla sua moto Honda Africa Twin si è schiantato contro una Fiat Punto condotta da un giovane di 22 anni, anche lui di Castelsardo. Il dentista è morto sul colpo. Lievemente ferito il giovane.

Da una prima ricostruzione della dinamica, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta in una fase azzardata di sorpasso. L’impatto violento non ha lasciato scampo al motociclista, sbalzato dalla moto e finito sull’asfalto. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, l’elisoccorso Areus e i carabinieri della radiomobile di Valledoria, intervenuti con il supporto dei colleghi di Castelsardo.

Il magistrato ha disposto il sequestro della salma e dei mezzi coinvolti nell’incidente. Anche la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto ha espresso il proprio cordoglio a nome dell'intera amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. «Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Ci stringiamo a loro in questo momento di immenso dolore».

