L’incontro, aperto al pubblico, dal titolo “Carbon farming e zootecnia sostenibile” affronterà il tema della carbon farming, l’insieme di pratiche agricole che favoriscono il sequestro di anidride carbonica contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico. Particolare attenzione sarà dedicata alle prospettive per le regioni del Centro-Sud e alla valorizzazione del modello sardo di agricoltura e allevamento sostenibile.

L'appuntamento è per venerdì alle 9.30, nell’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari (viale Italia 39/A) che organizza l'incontro in collaborazione con la sezione Centro Ovest dell’Accademia dei Georgofili.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, di Giancarlo Rossi e di Ignazio Floris, interverranno Giuseppe Pulina, Claudio Zucca, Mondina F. Lunesu, Sara Sechi, Pietro Pulina e Donatella Spano, che illustreranno aspetti normativi, scientifici ed economici della carbon farming. Seguirà una sessione di confronto con studenti, produttori e professionisti del settore. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani.

Il convegno mira a promuovere il dialogo tra ricerca, istituzioni e mondo produttivo per sostenere una transizione verde dell’agricoltura sarda, capace di coniugare innovazione e tradizione.

