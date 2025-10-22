Lunedì 27 ottobre riapre la tratta Repubblica-San Gottardo della metro leggera di Cagliari. La prima corsa partirà alle 6.04 dal capolinea di Repubblica, ripristinando il collegamento diretto tra il centro della città e il Policlinico di Monserrato, che si potrà raggiungere in 22 minuti.

Dopo anni di attesa, lavori che sembravano infiniti, collaudi e pre-esercizio il raddoppio dei binari «consente oggi di viaggiare in condizioni di maggiore sicurezza, su un'infrastruttura più moderna e tecnologicamente avanzata», fanno sapere da Arst.

Il potenziamento della linea permette inoltre di aumentare la frequenza delle corse «con una maggiore flessibilità operativa per intervenire con tram aggiuntivi in base alle necessità».

Nelle ore di punta dei giorni feriali - dalle 7 alle 15 e dalle 17 alle 19 - i tram circoleranno ogni 10 minuti, mentre nel resto della giornata e nei festivi ogni 20 minuti. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 6.00 alle 22.30.

Gli orari «sono stati studiati per garantire un servizio coordinato con gli altri vettori del sistema di trasporto metropolitano», favorendo i collegamenti, ad esempio, con la linea 2 della metrotranvia in direzione Settimo San Pietro, con i treni regionali Arst per il Parteolla e Mandas-Isili, e con i bus navetta da e per Sestu, Sinnai e Maracalagonis.

Grazie a questa integrazione, sarà possibile ad esempio raggiungere piazza Repubblica da Settimo San Pietro in 32 minuti, o ancora il Policlinico Universitario da Maracalagonis in 30 minuti, combinando bus e tram.

La mappa del sistema MetroCagliari e tutte le informazioni sui titoli di viaggio, sugli orari delle linee e dei servizi integrati sono consultabili nell'apposita sezione del sito arst.sardegna.it/servizi-orari/metro-cagliari/.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata